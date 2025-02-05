Ответ Аббаса Трампу: мира не будет без "палестинского государства со столицей в Иерусалиме"

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) отреагировал на инициативу президента США Дональда Трампа по Газе.

"Мир и стабильность в регионе не будут достигнуты без создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме на основе решения о двух государствах", – сказано в заявлении Аббаса.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, переселят жителей в другие страны, а затем займутся восстановлением сектора. В ходе встречи с главой правительства Израиля Трамп заявил о том, что все 1,8 миллиона жителей сектора Газы должны быть переселены в такие страны, как Египет и Иордания.

Трамп подтвердил, что ХАМАС должен быть уничтожен. Затем он заявил, что сектор Газы стал "символом бед и разрушений", а жизнь в нем была ужасной. Он подчеркнул, что те, кто находятся сейчас в Газе, "не должны заниматься восстановлением этого места и не должны там оставаться". Президент США вновь заявил, что следует "обратиться к странам с добрым сердцем", которые предоставят жителям Газы новые места для проживания. "Все это может быть оплачено богатыми странами региона", – сказал он, дав понять, что переселенцы из Газы могут быть направлены не только в Египет и Иорданию, но и в другие страны. Он вновь повторил, что Газа сегодня – "это просто разрушенное место", а на новом месте переселенцы "смогут жить в красивых безопасных домах, в гармонии и мире".

Был задан вопрос о том, означает ли план Трампа по Газе конец идеи "двух государств для двух народов". Президент ответил уклончиво, вновь заявил, что его намерение состоится в том, чтобы "построить прекрасное общество в Газе" и "принести стабильность в регион".