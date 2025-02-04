Правительство ПА заявило о формировании комитета по управлению сектором Газы

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа сообщил, что палестинское правительство приняло решение о формировании рабочего комитета по управлению сектором Газы. По его словам, это шаг подтверждает единство палестинских территорий, передает агентство Maan.

"Правительство, действуя по указанию президента Махмуда Аббаса и в координации с нашими братьями, прежде всего в Египте, работает над увеличением поставок в Газу гуманитарной помощи, расчисткой дорог и руин, обеспечения кровом тех, чьи дома разрушены", – сказал он.

Он также отметил, что созданный ПА "Оперативный центр по экстренным действиям на южных территориях" занимается вопросами энергетики, водоснабжения, канализации, образования, взаимодействуя с ООН и другими партнерами.

Вопрос о том, кому будет принадлежать власть в секторе Газы, должен быть определен в ходе второго этапа реализации соглашения между Израилем и ХАМАСом. Как правительство Израиля, так и администрация США заявляют, что эта группировка не может сохранять контроль над анклавом.