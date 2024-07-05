В пятницу, 5 июля, в Иране проходит второй тур досрочных президентских выборов, назначенных после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси.

В первом туре, проходившем 28 июня, победили два кандидата: Масуд Пезешкиан, считающийся реформатором (за него проголосовали примерно 42% избирателей) и консерватор Саид Джалили, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики (ему свои голоса отдали около 39% избирателей).

Официально было объявлено, что явка на выборах первом туре составила 40%, что является самым низким показателем в истории Исламской республики Иран. Однако иранская оппозиция высказывала оправданные сомнения в том, что были опубликованы реальные данные по явке. По одной из версий, основанных на анализе официальных цифр, реальная явка могла быть в три раза меньшей.

Во втором туре у консерватора преимущественные шансы, так как у избирателей, поддержавших 28 июня трех консервативных политиков, нет другого кандидата. Но многое будет зависеть от явки. Сам факт лучшего показателя Пезешкиана в первом туре мог воодушевить избирателей, готовых отдать свои голоса реформатору.

Президент в Иране формально считается главой государства. Но в действительности страной управляет верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.