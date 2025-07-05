"Хизбалла" заявила, что "готова обсуждать" вопрос о своем разоружении

Ливанские СМИ сообщили в субботу, 5 июля, что "Хизбалла" передала свой официальный ответ на письмо спецпредставителя США Томаса Барака, содержащее план разоружения террористической организации в обмен на вывод сил ЦАХАЛа из пяти контрольных пунктов на юге Ливана.

Согласно сообщениям, ответ был передан "Хизбаллой" спикеру парламента Набиху Берри. В документе подчеркивается приверженность "Хизбаллы" выполнению соглашения о прекращении огня "по всем пунктам". Этот план включает в себя демонтаж объектов "Хизбаллы" в районе к югу от реки Литани.

Однако "Хизбалла" подчеркнула, что "нет необходимости в новом соглашении", которое изменило бы ранее достигнутые договоренности. Также организация призвала Израиль полностью выполнить резолюцию о прекращении огня.

По вопросу разоружения "Хизбалла" заявила, что "готова обсуждать" его, уклонившись от прямого отказа.

После войны с Израилем "Хизбалла" начала масштабный пересмотр своей стратегии, включая варианты сокращения своей роли в качестве вооруженного движения – однако без полного разоружения.

Как сообщало накануне агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений, "Хизбалла" испытывает серьезные затруднения в результате кардинальных изменений баланса сил: во время войны Израилю удалось уничтожить командование группировки, тысячи ее бойцов и разрушить большую часть арсенала "Хизбаллы".

Восстановить позиции практически невозможно: благодаря свержению сирийского союзника "Хизбаллы" Башара Асада цепочка поставок оружия через Сирию оказалась разорвана, а последняя операция Израиля против иранского режима "Народ как лев" заставили Тегеран зализывать собственные раны, что вызывает сомнения в способности Ирана помочь своему сателлиту.

По сообщению агентства, представители группировки "Хизбалла" проводят тайные совещания о своих дальнейших шагах, небольшие группы встречаются лично или удаленно для обсуждения таких вопросов, как структура руководства, политическая роль, социальная работа и вопрос вооружений.

Источники Reuters отмечают, что "Хизбалла" приходит к выводу, что арсенал, накопленный для нападения на Израиль, стал обузой.