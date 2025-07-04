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Ближний Восток

Reuters: "Хизбалла" может отказаться от части вооружений, но не разоружится полностью

Ливан
Хизбалла
время публикации: 04 июля 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 12:25
Reuters: "Хизбалла" может отказаться от части вооружений, но не разоружится полностью
AP Photo/Bilal Hussein

После войны с Израилем "Хизбалла" начала масштабный пересмотр своей стратегии, включая варианты сокращения своей роли в качестве вооруженного движения – однако без полного разоружения.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений, "Хизбалла" испытывает серьезные затруднения в результате кардинальных изменений баланса сил: во время войны Израилю удалось уничтожить командование группировки, тысячи ее бойцов и разрушить большую часть арсенала "Хизбаллы".

Восстановить позиции практически невозможно: благодаря свержению сирийского союзника "Хизбаллы" Башара Асада цепочка поставок оружия через Сирию оказалась разорвана, а последняя операция Израиля против иранского режима "Народ как лев" заставили Тегеран зализывать собственные раны, что вызывает сомнения в способности Ирана помочь своему сателлиту.

По сообщению агентства, представители группировки "Хизбалла" проводят тайные совещания о своих дальнейших шагах, небольшие группы встречаются лично или удаленно для обсуждения таких вопросов, как структура руководства, политическая роль, социальная работа и вопрос вооружений.

Источники Reuters отмечают, что "Хизбалла" приходит к выводу, что арсенал, накопленный для нападения на Израиль, стал обузой.

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