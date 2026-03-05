Проиранские милиции в Ираке выступили с угрозами в адрес Европы
время публикации: 05 марта 2026 г., 02:18 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 02:18
Проиранские шиитские вооруженные формирования в Ираке выступили с угрозами в адрес европейских государств, предупредив по поводу возможного участия в военных действиях против Ирана.
В их заявлении говорится, что "сионистско-американский враг" пытается привлечь союзников к войне против "Исламской Республики и всего региона".
"Любой, кто примет участие в этой войне, будет считаться врагом нашего народа, а его силы и интересы в Ираке и в регионе станут легитимной целью для ударов – в качестве наказания за причастность к агрессии", – говорится в заявлении шиитских милиций Ирака.