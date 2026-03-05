x
05 марта 2026
|
последняя новость: 02:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 02:24
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Проиранские милиции в Ираке выступили с угрозами в адрес Европы

Война с Ираном
Ирак
Европейский Союз
время публикации: 05 марта 2026 г., 02:18 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 02:18
Проиранские милиции в Ираке выступили с угрозами в адрес Европы
AP Photo/Hadi Mizban

Проиранские шиитские вооруженные формирования в Ираке выступили с угрозами в адрес европейских государств, предупредив по поводу возможного участия в военных действиях против Ирана.

В их заявлении говорится, что "сионистско-американский враг" пытается привлечь союзников к войне против "Исламской Республики и всего региона".

"Любой, кто примет участие в этой войне, будет считаться врагом нашего народа, а его силы и интересы в Ираке и в регионе станут легитимной целью для ударов – в качестве наказания за причастность к агрессии", – говорится в заявлении шиитских милиций Ирака.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook