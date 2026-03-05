MTV: ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по квартире на юге Бейрута

Ливанский телеканал MTV сообщает, что израильские ВВС нанесли точечный ракетный удар по квартире в районе Дахия, на юге Бейрута. Отмечается, что жители этого дома не были заранее извещены ЦАХАЛом о предстоящей атаке.

Кто был целью, пока неизвестно.

Вскоре поступило сообщение о еще одном израильском авиаударе в Дахии.

ЦАХАЛ на данном этапе не комментирует.