MTV: ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по квартире на юге Бейрута
время публикации: 05 марта 2026 г., 01:17 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 01:26
Ливанский телеканал MTV сообщает, что израильские ВВС нанесли точечный ракетный удар по квартире в районе Дахия, на юге Бейрута. Отмечается, что жители этого дома не были заранее извещены ЦАХАЛом о предстоящей атаке.
Кто был целью, пока неизвестно.
Вскоре поступило сообщение о еще одном израильском авиаударе в Дахии.
ЦАХАЛ на данном этапе не комментирует.