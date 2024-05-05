AFP: переговоры в Каире завершились, делегация ХАМАСа возвращается в Доху

Источник в делегации ХАМАСа сообщил информационному агентству France-Presse, что очередной этап переговоров в Каире по сделке с Израилем завершился. Делегация ХАМАСа возвращается в Доху для продолжения консультаций.

Источник AFP заявил, что "в последние дни ослабла надежда на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Между сторонами остаются глубокие разногласия, которые, главным образом, касаются, боевых действий в секторе".

ХАМАС заявил, что члены делегации передали свой ответ посредникам на переговорах.