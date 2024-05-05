AFP: переговоры в Каире завершились, делегация ХАМАСа возвращается в Доху
время публикации: 05 мая 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 18:58
Источник в делегации ХАМАСа сообщил информационному агентству France-Presse, что очередной этап переговоров в Каире по сделке с Израилем завершился. Делегация ХАМАСа возвращается в Доху для продолжения консультаций.
Источник AFP заявил, что "в последние дни ослабла надежда на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Между сторонами остаются глубокие разногласия, которые, главным образом, касаются, боевых действий в секторе".
ХАМАС заявил, что члены делегации передали свой ответ посредникам на переговорах.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024