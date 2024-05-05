CBS News: субботние переговоры с ХАМАСом в Каире результата не принесли

Американский телеканал CBS News передает, что переговоры с делегацией террористической организации ХАМАС, проходившие в Каире, в субботу, 4 мая, завершились безрезультатно.

Сегодня, 5 мая, ожидается новый раунд.

Израиль заявил, что не отправит делегацию на переговоры до тех пор, пока ХАМАС не ответит на последнее предложение Израиля. Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявил в субботу CBS News, что "конец войны наступит с концом ХАМАСа в секторе Газы".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс отправился в Каир в пятницу для переговоров. Визит последовал за продолжительными техническими переговорами и новым предложением Израиля, которое официальные лица США назвали "щедрым", отмечает CBS News.