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Ближний Восток

Источник в ХАМАСе: "Мы покинули Каир, прождав два дня израильскую делегацию"

время публикации: 05 мая 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 21:27
Источник в ХАМАСе: "Мы покинули Каир, прождав два дня израильскую делегацию"
AP Photo/Eyad Baba

Один из членов делегации ХАМАСа на переговорах в Каире в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Шарак" возложил ответственность за отсутствие прогрессе на переговорах с Израилем на Биньямина Нетаниягу. При этом он подчеркнул, что "Исламское движение сопротивления" готова вернуться за стол переговоров, если на них появится вторая сторона.

"Мы не вышли из переговоров, мы не сказали "нет" египетским посредникам. В течение двух дней мы ждали в Каире израильскую делегацию, но она не приехала", – заявил собеседник телеканала.

Член делегации ХАМАСа заявил, что "Исламское движение сопротивления" заинтересовано в соглашении и готово продолжить переговоры.

При этом он отметил, что ХАМАС предложил свои формулировки "по неоднозначным пунктам соглашения", и ждет "четкого ответа от израильской стороны". При этом член делегации ХАМАСа сказал, что заявления, которые делал Биньямин Нетаниягу для израильтян, "усилили подозрения, что его истинные намерения – продолжать войну".

При этом представитель ХАМАСа заявил, что "возможность достичь соглашения все еще существует при условии серьезного настроя второй стороны".

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