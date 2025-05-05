Власти Ирана заявили о непричастности к обстрелу аэропорта "Бен-Гурион"

Министерство иностранных дел Ирана заявило о непричастности к ракетному обстрелу йеменскими хуситами аэропорта "Бен-Гурион" под Тель-Авивом. Хуситы – сателлиты Ирана, получающие от них значительную поддержку.

"Решение Йемена поддержать палестинский народ было самостоятельным. В его основе лежит солидарность с палестинцами", – сообщает пресс-служба ведомства, предупреждая Израиль и США о возможных последствиях операции возмездия.

Напомним: 4 мая выпущенная йеменскими хуситами баллистическая ракета упала в районе аэропорта "Бен-Гурион". После этого многие иностранные авиакомпании сообщили о прекращении полетов в Израиль. Хуситы заявили, что их цель – воздушная блокада Израиля.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, процитировав публикацию президента США Дональда Трампа о том, что атаки хуситов направляются, финансируются и поддерживаются Ираном, заявил: "Президент Трамп абсолютно прав: атаки хуситов исходят из Ирана".

"Израиль ответит на атаку хуситов в направлении нашего главного аэропорта – в то время и в том месте, которое мы выберем, – подчеркнул глава правительства. – И мы ответим иранским хозяевам террористов".