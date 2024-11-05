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Ближний Восток

Ливанский командующий объяснил, как Израилю удалось похитить высокопоставленного члена "Хизбаллы"

время публикации: 05 ноября 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 13:14

Как пишет ливанская газета "Ад-Дийяр", командующему вооруженными силами Ливана генералу Жозефу Ауну пришлось давать председателю парламента Неби Берри объяснения в связи с похищением израильскими коммандос высокопоставленного члена "Хизбаллы" Имада Фаделя Амхаза.

По словам военачальника, радары не смогли обнаружить приближение противника, потому что у побережья существуют мертвые зоны. Использованные израильтянами скоростные маленькие лодки также затруднили обнаружение. Помехи обнаружению вызвало и волнение на море.

Согласно публикации, Аун принес с собой распечатки показаний радаров, свидетельствующие, что не было зафиксировано никаких признаков вторжения. Он также миротворцев UNIFIL в том, что они не предупредили о рейде, добавив, что ждет от них разъяснений.

Имад Фадель Амхаз был захвачен в прибрежном городе Батрун на севере Ливана в ходе дерзкой операции подразделения специального назначения ВМС ЦАХАЛа – "13-й флотилии". Ливанские власти обвинили UNIFIL в содействии операции.

Ближний Восток
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