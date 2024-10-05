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Ближний Восток

"Аль-Хадс": вместе с преемником Насраллы могли быть уничтожены офицеры КСИР

время публикации: 05 октября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 14:33
"Аль-Хадс": вместе с преемником Насраллы могли быть уничтожены офицеры КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" сообщил со ссылкой на собственные источники, что в результате удара по зданию в Бейруте, под которыми проходила встреча вероятного преемника Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашима Сафи ад-Дина с другими высокопоставленными должностными лицами организации, могли быть офицеры Корпуса стражей Исламской революции.

По всей видимости, речь идет о заседании Совета Шуры "Хизбаллы". Если это так, то руководству этой террористической организации мог быть вновь нанесен значительный и крайне болезненный урон.

Ближний Восток
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WSJ: Преемника Насраллы попытались уничтожить вместе с другими лидерами "Хизбаллы"