Глава МИД Ирана в Дамаске: главный вопрос – это прекращение огня в секторе Газы и Ливане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Сирию, заявил , что цель его визита в Дамаск – продолжить обсуждение событий в регионе после важных дискуссий, которые состоялись в Бейруте.

По его словам, главный вопрос – это прекращение огня в секторе Газы и Ливане. Арагчи подчеркнул, что для решения этого вопроса существуют предложения.

Накануне Арагчи прокомментировал атаку Ирана на Израиль (1 октября 2024 года Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю), сказав: "Мы не были инициаторами удара, это был ответ на нападение на иранской земле. У нас нет планов продолжать, если Израиль не решит напасть на нас. Если же он это сделает,то наш ответ будет взвешенным и пропорциональным".