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Ближний Восток

Глава МИД Ирана в Дамаске: главный вопрос – это прекращение огня в секторе Газы и Ливане

время публикации: 05 октября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 11:09
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
AP Photo/Frank Franklin II

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Сирию, заявил , что цель его визита в Дамаск – продолжить обсуждение событий в регионе после важных дискуссий, которые состоялись в Бейруте.

По его словам, главный вопрос – это прекращение огня в секторе Газы и Ливане. Арагчи подчеркнул, что для решения этого вопроса существуют предложения.

Накануне Арагчи прокомментировал атаку Ирана на Израиль (1 октября 2024 года Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю), сказав: "Мы не были инициаторами удара, это был ответ на нападение на иранской земле. У нас нет планов продолжать, если Израиль не решит напасть на нас. Если же он это сделает,то наш ответ будет взвешенным и пропорциональным".

Ближний Восток
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