Самолет, летевший из Тегерана в Ливан, вернулся в Иран по "просьбе" ЦАХАЛа

По данным сайтов отслеживания полетов, самолет иранской авиакомпании Qeshm Fars Air, направлявшийся из Тегерана в Ливан, в субботу, 5 октября, утром, развернулся в воздушном пространстве Ирака и направился обратно в Иран после получения предупреждения от Армии обороны Израиля.

Предположительно, самолет должен был доставить оружие для "Хизбаллы", сообщает Times of Israel

Напомним, чтобы не допустить доставку оружия "Хизбалле" через Сирию и Иран, ЦАХАЛ ввел военную блокаду Ливана.

ЦАХАЛ официально проинформировал Ливан, что не позволит самолетам из Сирии или Ирана приземлиться в Бейруте. Гражданские первозки будут разрешены. Иранские корабли также могут быть задержаны у берегов Ливана.