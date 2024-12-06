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Ближний Восток

Посольство РФ в Дамаске призвало находящимся в Сирии россиян покинуть страну

Россия
Сирия
время публикации: 06 декабря 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 15:46
Посольство РФ в Дамаске призвало находящимся в Сирии россиян покинуть страну
AP Photo/Omar Sanadiki

Посольство России в Дамаске напомнило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи со "сложной военно-политической обстановкой в арабской республике".

"В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там также отметили, что посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме.

Ранее силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления. По состоянию на 6 декабря джихадисты и протурецкие силы захватили крупные городп Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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