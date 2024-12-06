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Ближний Восток

Джихадисты захватили город около Хомса в Сирии

Сирия
время публикации: 06 декабря 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 10:27
Джихадисты захватили город около Хомса в Сирии
Соцсети

В пятницу, 6 декабря, силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления.

В Таль-Бисэ до начала гражданской войны проживали более 30 тысяч человек. В последние 20 лет перепись населения не проводилась.

Ранее джихадисты и протурецкие силы захватили крупные городп Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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