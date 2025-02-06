Каир отверг "план Трампа" по Газе

В четверг, 6 февраля, власти Египта, комментируя "план Трампа" по Газе заявили, что отвергают любые предложения, "направленные на изгнание палестинцев с их земель", передает агентство Reuters.

В заявлении Каира сказано: "Мы не примем участия ни в одном подобном предложении... Мы продолжим работать с нашими партнерами над восстановлением Газы, не вынуждая палестинцев покидать сектор".

Отметим, что за день до выступления президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме, в ходе которой он объявил о плане переселения жителей Газы в Египет, Иорданию и другие страны, государственный департамент США сообщил, что дал разрешение на реализацию двух оборонных сделок с Египтом на общую сумму 929 миллионов долларов. В рамках одной сделки Египет боевые системы и модернизирует тактические боевые суда для своих ВМС на 625 миллионов долларов. Вторая сделка предусматривает продажу Египту радаров AN/TPS-78 повышенного радиуса действия за 304 миллиона долларов.