Палестинские группировки объявили Абу Шабаба вне закона

Объединенный командный центр действующих в секторе Газы палестинских группировок опубликовал заявление, в котором объявил лидера поддерживаемого Израилем ополчения Ясира Абу Шабаба и его боевиков "изменниками, состоящими на службе Израиля".

"Эта группировка не разделяет палестинскую национальную идентичность и должна быть поставлена вне закона, а ее боевики в случае необходимости – казнены. Абу Шабаб стал символом предательства, и его судьба будет такой же, как у всех предателей", – утверждается в заявлении.

Напомним, что 2 июлям министерство внутренних дел созданной ХАМАСом администрации сектора Газы потребовала от Абу Шабаба сложить оружие в десятидневный срок и сдаться "властям".

"МВД" ХАМАСа обвинило Абу Шабаба в измене, вступлении в заговор с врагом, создании вооруженной группировки и бунте. Также отмечалось, что, если он проигнорирует суд по данному делу, приговор вынесут в его отсутствие.