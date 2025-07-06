Глава "Хизбаллы": "Не просите нас сложить оружие прежде, чем Израиль выведет войска"
время публикации: 06 июля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 13:21
Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбаллы" Наим Касем выступил с обращением в связи с днем Ашура – годовщины гибели имама Хусейна и его соратников в битве при Кербеле в 680 году.
"Американо-израильская агрессия, убийства и преступления должны прекратиться. Наше движение не согласится на легитимацию оккупации Ливана и других земель, оно не примет нормализацию", – заявил лидер террористов.
"Израильские оккупанты тысячи раз нарушали соглашение о прекращении огня. Не просите нас сложить оружие, прежде чем Израиль выведет войска. Только после реализации первой фазы соглашения, мы будем готовы обсуждать оборонительную стратегию Ливана", – добавил он.
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