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Ближний Восток

ХАМАС предъявил ультиматум Ясиру Абу Шабабу

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 02 июля 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 15:44
ХАМАС предъявил ультиматум Ясиру Абу Шабабу
Кадр из видео https://t.me/abualiexpress/

Министерство внутренних дел созданной ХАМАСом администрации сектора Газы потребовала от лидера поддерживаемого Израилем ополчения Ясира Абу Шабаба сложить оружие в десятидневный срок и сдаться "властям".

"МВД" ХАМАСа обвиняет Абу Шабаба в измене, вступлении в заговор с врагом, создании вооруженной группировки и бунте. Также отмечается, что, если он проигнорирует суд по данному делу, приговор вынесут в его отсутствие.

Жителей сектора призывают сообщить о местонахождении его и его сторонников. Их предупреждают: того, кто располагает информацией, но не поделится ей, будет судим как пособник боевиков.

Ближний Восток
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