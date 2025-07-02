ХАМАС предъявил ультиматум Ясиру Абу Шабабу

Министерство внутренних дел созданной ХАМАСом администрации сектора Газы потребовала от лидера поддерживаемого Израилем ополчения Ясира Абу Шабаба сложить оружие в десятидневный срок и сдаться "властям".

"МВД" ХАМАСа обвиняет Абу Шабаба в измене, вступлении в заговор с врагом, создании вооруженной группировки и бунте. Также отмечается, что, если он проигнорирует суд по данному делу, приговор вынесут в его отсутствие.

Жителей сектора призывают сообщить о местонахождении его и его сторонников. Их предупреждают: того, кто располагает информацией, но не поделится ей, будет судим как пособник боевиков.