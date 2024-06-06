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Ближний Восток

СМИ: ХАМАС отказался от сделки с Израилем, "отличающейся от предложения Байдена"

время публикации: 06 июня 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 08:57
СМИ: ХАМАС отказался от сделки с Израилем, "отличающейся от предложения Байдена"
AP Photo/Vahid Salemi

Сайт саудовской газеты "Аш-Шарк" сообщает, что руководство ХАМАСа отвергло предложенную властями Израиля схему соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

В публикации сказано, что сделка была отвергнута, так как ее содержание "принципиально отличалось" от того, что было заявлено президентом США Джо Байденом.

"Аш-Шарк" ссылается на реакцию ХАМАСа, распространенную вечером 5 июня среди палестинских фракций.

Согласно заявлению ХАМАСа, представленный вариант соглашения "не гарантирует постоянного прекращения огня; оккупационные силы останутся в Газе, и когда они заберут заложников, то возобновят войну на уничтожение против нашего народа".

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