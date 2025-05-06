Арабские СМИ сообщают об отключениях электричества в Сане после ударов ВВС Израиля

Арабские СМИ сообщают об отключениях электричества во многих районах Саны после того, как израильские ВВС нанесли удар по электростанции Дхахбан в городе Бани-эль-Харит.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает, что силы гражданской обороны задействованы в тушении пожара на электростанции.

Министерство здравоохранения хуситов передало, что жертвами авиаударов армии Израиля стали три человека и еще 38 были ранены.