Арабские СМИ сообщают об отключениях электричества в Сане после ударов ВВС Израиля
время публикации: 06 мая 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 18:31
Арабские СМИ сообщают об отключениях электричества во многих районах Саны после того, как израильские ВВС нанесли удар по электростанции Дхахбан в городе Бани-эль-Харит.
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает, что силы гражданской обороны задействованы в тушении пожара на электростанции.
Министерство здравоохранения хуситов передало, что жертвами авиаударов армии Израиля стали три человека и еще 38 были ранены.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025