Источники: израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, электростанции и другие цели в Йемене

Около 15:30 6 мая канал "Аль-Масира", принадлежащий организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что началась очередная атака израильских ВВС на объекты в Йемене.

Судя по сообщениям йеменских источников, ВВС ЦАХАЛа атаковали международный аэропорт в Сане, а также цели в провинции Амран, к северу от Саны.

Телеканал "Аль-Маядин" передает, что над Саной поднимается густой черный дым.

"Аль-Масира" заявляет, что атака осуществляется совместно израильской и американской авиацией. Нанесены удары по электростанции "Захабан" в районе Бани-Харит к северу от Саны и по электростанции ​​"Хазиз" в округе Синхан в провинции Сана.

По данным "Аль-Манар", были атакованы: международный аэропорт Саны – в том числе пассажирский терминал, гражданские самолеты и другие объекты; нефтяные объекты и заправочные станции; некий объект в районе Атан к юго-западу от Саны; цементный завод Омран на севере Йемена; электростанции "Захабан" и "Хазиз" около Саны. В операции, согласованной с Центральным командованием армии США (Centcom), были задействованы десятки израильских самолетов.

Информация уточняется.

Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В сообщении было сказано: "Срочное предупреждение всем, кто находится в районе международного аэропорта Саны, как показано на прилагаемой карте. Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта – международного аэропорта Саны – и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленной эвакуации из этой зоны. Если вы не эвакуируетесь и не покидаете это место, вы подвергаете себя опасности".

Как сообщает ЦАХАЛ, 5 мая около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена. Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

Удары по целям в Йемене – ответ на ракетный удар хуситов 4 мая по международному аэропорту "Бен-Гурион". Хотя хуситы и ранее заявляли об ударах по "Бен-Гуриону", их атака по основному израильскому аэропорту 4.05.2025 была первой успешной – системы ПРО Израиля и США не справились с перехватом. Ракета разорвалась на открытой местности около 3-го Терминала, причинив ущерб территории, некоторым постройкам и автомобилям.