ЦАХАЛ подтвердил удары по аэропорту Саны, электростанциям, заводу и другим объектам хуситов

Во второй раз менее чем за сутки израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Йемене. ЦАХАЛ заявляет об уничтожении инфраструктуры террористической организации "Ансар Аллах" в международном аэропорту в Сане. Заявлено, что атака привела к полному прекращению деятельности этого аэропорта.

"Аэропорт (в Сане), аналогичный порту Ходейда, который подвергся нападению вчера вечером, используется террористической организацией хуситов для переброски оружия и боевиков и постоянно эксплуатируется режимом хуситов в террористических целях. Это еще один пример использования террористической организацией хуситов гражданской инфраструктуры для проведения террористических операций, – заявляет ЦАХАЛ. – Кроме того, были атакованы несколько электростанций в районе Саны, которые террористический режим хуситов использует в качестве важной инфраструктуры электроснабжения, что является еще одним примером использования режимом хуситов йеменского народа и его гражданской инфраструктуры в террористических целях".

Также сообщается, что был атакован бетонный завод "Аль-Имран" к северу от Саны, "который является важным ресурсом для террористического режима хуситов".

"Атаки были совершены целенаправленно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и гражданскому имуществу", – утверждается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Операция была одобрена командующим ВВС и начальником генштаба ЦАХАЛа. По данным израильских источников, в операции, согласованной с Центральным командованием армии США (Centcom), были задействованы десятки израильских самолетов.

Около 15:30 6 мая канал "Аль-Масира", принадлежащий организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что началась очередная атака израильских ВВС на объекты в Йемене. Сообщалось, что были атакованы: международный аэропорт Саны – в том числе пассажирский терминал, гражданские самолеты и другие объекты; нефтяные объекты и заправочные станции; некий объект в районе Атан к юго-западу от Саны; цементный завод Омран на севере Йемена; электростанции "Захабан" и "Хазиз" около Саны.

Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В сообщении было сказано: "Срочное предупреждение всем, кто находится в районе международного аэропорта Саны, как показано на прилагаемой карте. Мы призываем вас немедленно покинуть территорию аэропорта – международного аэропорта Саны – и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленной эвакуации из этой зоны. Если вы не эвакуируетесь и не покидаете это место, вы подвергаете себя опасности".

Как сообщает ЦАХАЛ, 5 мая около 20 боевых самолетов нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры хуситского режима в прибрежных районах Йемена. Кроме того, был атакован бетонный завод "Баджиль", расположенный восточнее города Ходейда: этот завод служил важным экономическим ресурсом террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) и использовался для строительства туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

Удары по целям в Йемене – ответ на ракетный удар хуситов 4 мая по международному аэропорту "Бен-Гурион". Хотя хуситы и ранее заявляли об ударах по "Бен-Гуриону", их атака по основному израильскому аэропорту 4.05.2025 была первой успешной – системы ПРО Израиля и США не справились с перехватом. Ракета разорвалась на открытой местности около 3-го Терминала, причинив ущерб территории, некоторым постройкам и автомобилям.