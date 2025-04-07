Участники каирского саммита по Газе провели телефонный разговор с Дональдом Трампом

В Каире прошла встреча в верхах с участием президента Франции Эммануэля Макрона, короля Иордании Абдаллы Второго и президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Основным вопросом саммита стала ситуация в секторе Газы.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня в Газе и немедленному же обеспечению жителей сектора гуманитарной помощью. Мы выступаем за освобождение заложников, обеспечение безопасности, против изгнания жителей сектора и аннексии его территории", – говорится в коммюнике, принятом по итогам переговоров.

Также сообщается, что по инициативе президента Франции участники саммита провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и обсудили с ним ситуацию в Газе. Беседа состоялась до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Добавим, что в первой половине дня 7 апреля состоялись переговоры Макрона и ас-Сиси. Французский политик заявил, что ХАМАС не должен сохранить власть в Газе, и выразил полную поддержку египетскому плану восстановления сектора.