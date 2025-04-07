В Каире ожидают делегацию ХАМАСа для обсуждения нового предложения Египта

По информации катарского издания "Аль-Араби аль-Джадид", в ближайшие часы в Каир ожидается прибытие делегации ХАМАСа для обсуждения нового предложения Египта по освобождению израильских заложников и временному прекращению боевых действий в Газе.

Согласно данным издания, предложение Египта включает освобождение девяти живых заложников, в том числе военнослужащего Идана Александра, имеющего помимо израильского гражданство США, а также передачу Израилю останков еще трех человек. В обмен на это из израильских тюрем должны быть освобождены 300 палестинских заключенных из Иудеи и Самарии, включая 150 приговоренных к пожизненному заключению, и еще 2200 заключенных из Газы. Этот этап сделки должен привести к прекращению боевых действий в секторе Газы на 70 дней, в течение которых будут проводиться переговоры о второй фазе соглашения, будет разрешена доставка гуманитарных грузов и топлива, а также откроются пограничные переходы. ХАМАС, в свою очередь, обязуется предоставить подробные данные о судьбе и состоянии остающихся в плену израильтян.

Издание отмечает, что в Израиле предложение Египта оценивают как "реалистичное".

Источник в Иерусалиме заявил 14-му телеканалу ИТВ, что Израиль не получал никаких новых предложений от египетского посредника.