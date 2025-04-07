Хуситы настаивают, что сбитый ЦАХАЛом БПЛА долетел до Израиля и поразил военный объект в Яффо

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил, что с помощью беспилотника "Яффо" был успешно атакован военный объект в районе Тель-Авива.

"Вооруженные силы Йемена провели операцию по уничтожению израильского военного объекта в оккупированном районе Яффо с помощью беспилотника", – заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".

Он также объявил о том, что была осуществлена успешная атака на два американских эсминца в Красном море. По его словам, для нанесения удара использовались несколько крылатых ракет и беспилотников.

Незадолго до официального заявления хуситов пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа сбили беспилотник, "летевший с востока". БПЛА был сбит до того, как вошел в воздушное пространство Израиля. Тревога не была задействована, поскольку не было опасности для населенных пунктов.