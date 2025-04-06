x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 23:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 23:35
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Лидер турецкой оппозиции призвал провести президентские выборы уже в 2025 году

Турция
время публикации: 06 апреля 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 22:23
Лидер турецкой оппозиции призвал провести президентские выборы уже в 2025 году
AP Photo/Ali Unal

Озгюр Озель, лидер Республиканской народной партии – крупнейшей оппозиционной партии Турции, призвал провести президентские выборы не позже ноября 2025 года, не дожидаясь окончания в 2028 году очередной каденции главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Самое позднее в ноябре вам придется сразиться с нашим кандидатом. Мы бросаем вам вызов и требуем, чтобы наш кандидат был с нами", – заявил он. Напомним, что единый кандидат от оппозиции, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован 19 марта по подозрению в коррупции и связях с курдскими террористами.

Озель также приветствовал массовые оппозиционные демонстрации, прошедшие в стране 29 марта. По независимой оценке, в них приняли участие сотни тысяч человек, Оппозиция заявляла о двух миллионах манифестантов. Они стали самыми массовыми с волнений 2013 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 марта 2025

Массовые демонстрации в Турции, оппозиция заявляет о 2,2 миллионах участников
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 марта 2025

Арестованный лидер турецкой оппозиции избран кандидатом в президенты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 марта 2025

В Турции арестован мэр Стамбула, основной политический противник Эрдогана