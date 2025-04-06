Лидер турецкой оппозиции призвал провести президентские выборы уже в 2025 году

Озгюр Озель, лидер Республиканской народной партии – крупнейшей оппозиционной партии Турции, призвал провести президентские выборы не позже ноября 2025 года, не дожидаясь окончания в 2028 году очередной каденции главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Самое позднее в ноябре вам придется сразиться с нашим кандидатом. Мы бросаем вам вызов и требуем, чтобы наш кандидат был с нами", – заявил он. Напомним, что единый кандидат от оппозиции, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован 19 марта по подозрению в коррупции и связях с курдскими террористами.

Озель также приветствовал массовые оппозиционные демонстрации, прошедшие в стране 29 марта. По независимой оценке, в них приняли участие сотни тысяч человек, Оппозиция заявляла о двух миллионах манифестантов. Они стали самыми массовыми с волнений 2013 года.