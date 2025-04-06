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Ближний Восток

Телеканал "Аль-Масира" сообщил о второй волне атак армии США по целям на острове Камаран

США
Хуситы
время публикации: 06 апреля 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 18:29
Телеканал "Аль-Масира" сообщил о второй волне атак армии США по целям на острове Камаран
AP Photo/Bernat Armangue

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США нанесла четыре авиаудара по целям на острове Камаран, около западного побережья Йемена.

На острове Камаран располагается база военно-морских сил хуситов.

Это вторая волна атак на цели на острове Камаран за сегодняшний день.

Ранее представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что хуситы атаковали военные корабли в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman. "В течение нескольких часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с... военными кораблями на севере Красного моря, среди которых был и американский авианосец Truman, с использованием крылатых ракет и беспилотников", – говорится в заявлении хуситов. Утверждается, что судно обеспечения авианосца Harry Truman было атаковано баллистической ракетой.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти утверждения хуситов не комментирует.

Ближний Восток
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