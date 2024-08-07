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Ближний Восток

Египет запретил своим авиакомпаниям летать над Ираном ближайшей ночью

время публикации: 07 августа 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 20:32
Египет запретил своим авиаперевозчикам летать над Ираном в ночь на 8 августа
AP Photo/LM Otero, File

По данным панарабского издания "Аш-Шарк аль-Аусат", власти Египта отдали указание всем национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана в ночь на четверг, 8 августа.

В уведомлении для летчиков (NOTAM) говорится, что инструкция будет действовать с 4:00 до 7:00 (по времени Израиля).

"Все египетские авиаперевозчики должны избегать полетов над Тегерана (район полетной информации). Ни один план полета над указанным районом не будет утвержден", – говорится в уведомлении.

В интервью телеканалу Sky News источник в Египте заявил, что предупреждение было выпущено в связи с учениями, которые будут проходит в указанном районе.

4 августа власти Иордании обратились ко всем авиакомпаниям, совершающим посадку в ее аэропортах, с просьбой иметь с собой дополнительный запас топлива на 45 минут полета.

Ближний Восток
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