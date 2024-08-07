"Аль-Арабия": США ожидают, что Иран и "Хизбалла" атакуют Израиль 8-9 августа

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" опубликовал очередной прогноз по поводу возможной даты нанесения Ираном и "Хизбаллой" согласованных ударов по целям в Израиле в ответ на ликвидации лидеров террора.

Ссылаясь не некие источники, знакомые с американскими разведданными, "Аль-Арабия" заявляет: власти США считают, что атака может быть начата 8 или 9 августа.

"Хотя суть ответных мер Ирана и "Хизбаллы" остается неясной, власти США уверены в неизбежности атаки. Первоначальные оценки предсказывали ее в начале недели, но самые свежие разведданные дают основания полагать, что ответ отложили до вечера четверга или пятницы", – передал телеканал "Аль-Арабия".

Ожидается, что Иран дождется окончания экстренного заседания Организации исламского сотрудничества, созываемого 7 августа Тегераном в связи с убийством главы политбюро ХАМАСв Исмаила Ханийи.