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Ближний Восток

Iran International: президент Ирана призвал Хаменеи отказать от "удара возмездия" по Израилю

время публикации: 07 августа 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 21:18
Iran International: президент Ирана призвал Хаменеи отказать от "удара возмездия" по Израилю
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от "удара возмездия" по Израилю, так как он может привести к разрушительным последствиям для самого Ирана. Об этом сообщил телеканал Iran International, вещающий на персидском языке из Лондона.

По данным Iran International, на встрече с Хаменеи Пезешкиан предупредил, что решение Израиля о немедленной реакции на удар Ирана в виде атак по национальной инфраструктуре и энергетическим объектам может парализовать экономику страны.

Пезешкиан также высказал опасения, что генералы КСИР своей воинственной риторикой могут втянуть Иран в нежелательную для него войну.

Телеканал передал, что Хаменеи выслушал доводы президента, не высказав своей точки зрения.

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