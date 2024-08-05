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Ближний Восток

Эрдоган: 7 августа Турция присоединится к иску, обвиняющему Израиль в геноциде

время публикации: 05 августа 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 20:18
Эрдоган: 7 августа Турция присоединится к иску, обвиняющему Израиль в геноциде
Ahmad Al-Rubaye /Pool Photo via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 августа официальная Анкара присоединится к иску, поданному ЮАР в Международный суд справедливости и обвиняющему Израиль в геноциде палестинцев.

"Западные государства, в первую очередь, США, стали заложниками Израиля и банды сионистских фанатиков. Мы делаем все, чтобы положить конец варварству, которое за 10 месяцев унесло жизни 40000 палестинцев. Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев", – сказал он.

Отметим: впервые о присоединении Турции к иску заявил в середине мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Тогда же об аналогичном решении объявил и МИД Египта.

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