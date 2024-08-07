Миссии ООН, включая UNIFIL, начали эвакуацию из Ливана семей сотрудников
время публикации: 07 августа 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 11:41
Международные организации, действующие в Ливане под эгидой ООН, в том числе Миротворческий контингент ООН на юге Ливана (UNIFIL), начали процесс эвакуации иностранных семей своих сотрудников. Об этом сообщает агентство Maan.
Также отмечается, что сотрудникам, находящимся за границей в отпуске, приказано возвращаться в Ливан без близких.
Покидают Ливан и семьи сотрудников иностранных посольств, а также персонал, не имеющий критического значения для функционирования миссий. В то же время ни одно государство пока не провело полной эвакуации посольства.
Ссылки по теме