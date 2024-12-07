Премьер-министр Катара: в данный момент разногласия между Израилем и ХАМАСом несущественны

Премьер-министр Катара Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что в ситуации с переговорами о прекращении огня в секторе Газы наметился "новый импульс".

По его словам, "после победы Дональда Трампа на выборах в США переговоры о прекращении огня возобновились". Аль Тани выразил надежду на то, что переговоры завершатся успехом, подчеркнув, что в данный момент "разногласия между Израилем и ХАМАСом несущественны".

По просьбе представителей избранного президента США Дональда Трампа Катар на минувшей неделе вызвал лидеров ХАМАСа обратно в Доху, чтобы возобновить переговоры об освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на два информированных источника.

Помощники Трампа не только дали понять Катару, что хотят, чтобы кризис с заложниками был снят с повестки дня до 20 января, дня инаугурации, но и попросили вернуть лидеров ХАМАСа в Доху.