СМИ: Катар вызвал лидеров ХАМАСа в Доху по просьбе Трампа

По просьбе представителей избранного президента США Дональда Трампа Катар на минувшей неделе вызвал лидеров ХАМАСа обратно в Доху, чтобы возобновить переговоры об освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на два информированных источника.

Помощники Трампа не только дали понять Катару, что хотят, чтобы кризис с заложниками был снят с повестки дня до 20 января, дня инаугурации, но и попросили вернуть лидеров ХАМАСа в Доху.

При этом один из источников подчеркнул, что ХАМАСа в Катар носит временный характер в контексте нового раунда переговоров об освобождении заложников.