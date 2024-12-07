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Ближний Восток

СМИ: Катар вызвал лидеров ХАМАСа в Доху по просьбе Трампа

Катар
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 07 декабря 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 09:53
СМИ: Катар вызвал лидеров ХАМАСа в Доху по просьбе Трампа
AP Photo

По просьбе представителей избранного президента США Дональда Трампа Катар на минувшей неделе вызвал лидеров ХАМАСа обратно в Доху, чтобы возобновить переговоры об освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на два информированных источника.

Помощники Трампа не только дали понять Катару, что хотят, чтобы кризис с заложниками был снят с повестки дня до 20 января, дня инаугурации, но и попросили вернуть лидеров ХАМАСа в Доху.

При этом один из источников подчеркнул, что ХАМАСа в Катар носит временный характер в контексте нового раунда переговоров об освобождении заложников.

Ближний Восток
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