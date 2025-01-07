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Ближний Восток

США выслали в Оман 11 заключенных тюрьмы Гуантанамо

США
Йемен
Террористы
время публикации: 07 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 09:27
США выслали в Оман 11 заключенных тюрьмы Гуантанамо
AP Photo/Brennan Linsley, File

Министерство обороны США сообщило о переводе 11 йеменских заключенных из расположенной на Кубе американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. Йеменцы, причастные к террористической деятельности, провели в тюрьме более 20 лет без предъявления обвинений.

"США благодарны Оману и другим партнерам за готовность поддержать усилия США по сокращению числа содержащихся в Гуантанамо с последующим закрытием объекта", – говорится в заявлении Пентагона. Также отмечается, что их перевод в Йемен отвечает интересам национальной безопасности США.

Америка квалифицирует высылку как репатриацию. Поскольку из-за продолжающейся гражданской войны в Йемене заключенных нельзя выслать на родину, они высылаются в страну- партнера, где им предоставляется шанс интеграции в общество.

Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году для содержания преступников, подозреваемых в терроризме. Она стала символом "крайних мер", на которые США идут в войне с террором.

Ближний Восток
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