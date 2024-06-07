Будет ли большая война с "Хизбаллой", сомнения ХАМАСа и обида Тегерана. Ближневосточный обзор

На этой неделе угроза войны между Израилем и ливанской "Хизбаллой" стала ощутимее, чем когда-либо за восемь месяцев после 7 октября. Однако израильское военное и политическое руководство дает понять, что расширение боевых действий на северном фронте последует только после завершения операции в Рафиахе. Это происходит одновременно с продолжающимися попытками США, Египта и Катара привести Израиль и ХАМАС к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. Накануне лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар в очередной раз подтвердил, что движение согласится на сделку с Израилем только в том случае, если Израиль гарантирует постоянное прекращение огня. Сохранять твердость позиций ХАМАС поощряет и Иран, очевидно недовольный усилившимся на него давлением западных стран.

Марианна Беленькая, The News of Israel

Ждать ли войны на севере?

В пятницу исполнилось восемь месяцев после начала войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газы. ХАМАС поддержали другие силы сопротивления, так или иначе связанные с Ираном – ливанская "Хизбалла", хуситы из "Ансар Аллах", которые контролируют значительную часть Йемена, и иракские шиитские группировки.

До сих пор основные боевые действия были сосредоточены на секторе Газы, но противостояние с "Хизбаллой" в последние недели нарастает. Ущерб для Израиля уже значительно превышает тот, что был во время ливанской войны 2006 года. Десятки тысяч жителей севера страны более восьми месяцев живут вне дома. От обстрелов горят леса, сельхозугодья. Если бы подобное произошло до 7 октября, то Израиль уже давно нанес бы серьезный удар по Ливану. Сейчас он проявляет сдержанность, хотя за последние месяцы, по данным СМИ, Израиль ликвидировал около 300 боевиков "Хизбаллы", включая высокопоставленных командиров. Однако серьезно ситуацию это не изменило. "Хизбалла" пока не использует весь свой арсенал, но успешно обходит израильские ПВО с помощью беспилотников, проверяя систему обороны противника. И терпение Израиля на исходе.

"Тот, кто считает, что будет наносить по нам удары, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Тем или иным путем мы восстановим безопасность на севере", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в среду во время визита в Кирьят-Шмону.

Накануне военный кабинет обсудил возможные варианты действий после усиления огня со стороны "Хизбаллы". Начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявил, что армия приближается к моменту принятия решения относительно расширения северного фронта. В итоге, согласно публикациям в израильских СМИ, военное и политическое руководство страны приняло решение подождать с этим до тех пор, пока не будет завершена операция в Рафиахе в секторе Газы (интенсивность которой в последнее время снизилась – прим.ред. Newsru.co.il). Но ситуация может в любой момент измениться. Неслучайно в СМИ появляются слухи о скорой войне, в частности, газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хизбалле", утверждала, что Лондон предупредил Бейрут, что это может произойти уже в середине июня. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати эту информацию отрицает, не подтверждают ее и в британском посольстве в Бейруте. Но мало кто сомневается, что угроза более серьезной войны реальна.

После 7 октября США и Франция делали все возможное, чтобы сдержать "Хизбаллу". В том числе оказывалось давление и на Тегеран. Одновременно искались варианты дипломатического решения проблемы – демаркация сухопутной границы между Ливаном и Израилем по аналогии с тем, что было сделано в 2022 году с морской границей. По замыслу посредников, это бы лишило "Хизбаллу" аргументов находиться в непосредственной близости от территории Израиля. Условием соглашения был отвод боевиков от границы. Все это пока не принесло результата. Но посредники продолжают работать, в том числе сулят Ливану всяческие экономические блага, если договоренности будут достигнуты. Среди них – развитие региональных энергетических проектов. По словам советника президента США по энергетической безопасности Амоса Хокштейна, который отвечает за ливано-израильские переговоры, мира между Израилем и "Хизбаллой" ждать пока не надо, но набор договоренностей может устранить некоторые причины конфликта и приведет к демаркации границ.

Для Ливана, переживающего один из самых серьезных экономических кризисов в мировой истории, внешняя помощь жизненно необходима. Но не факт, что все это нужно "Хизбалле". Для "Партии Аллаха" идея сопротивления Израилю – смысл существования. Вокруг этого строится все.

При этом "Хизбалла" балансирует между подогреванием конфликта и нежеланием, чтобы он перерос в полномасштабное противостояние, как в 2006 году. По крайней мере она не хочет, быть ответственной в глазах ливанцев за это.

В последние восемь месяцев лидеры "Хизбаллы" декларировали, что движение просто оказывает поддержку палестинцам. Мол, закончится "израильская агрессия" в секторе Газы, и они тоже прекратят огонь. Это вполне логичный сценарий, но это не значит, что "Хизбалла" отложит идею противостояния с Израилем. Просто займет выжидательную позицию. Тем более перспективы прекращения огня в секторе Газы пока туманны, да и непонятно, что будет на следующий день после войны. Еще один вопрос – что выгодно сейчас Ирану.

В последние недели администрация президента США Джо Байдена предостерегла Израиль от идеи даже "ограниченной войны" в Ливане, пишет сайт Axios со ссылкой на свои источники. В Вашингтоне предупреждают, что такой вариант может подтолкнуть Иран к более серьезному вмешательству в региональный конфликт, чем сейчас. Один из предполагаемых американцами сценариев заключается в том, что Ливан может быть наводнен боевиками из проиранских ополчений из Сирии, Ирака и даже Йемена, которые захотят присоединиться к боевым действиям против Израиля в непосредственной близости от его границ.

Обиды Ирана

На этом фоне обращает на себя внимание первая зарубежная поездка и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани после вступления в должность. Он посетил Бейрут и Дамаск – основные центры влияния Тегерана в регионе.

В ходе поездки иранский министр выступил против принятия плана о прекращении огня и предостерег Израиль от начала полномасштабной войны с Ливаном. "Если американцы честны, то вместо того, чтобы предлагать планы под названием прекращения огня, они должны сделать один шаг, а именно прекратить всю помощь сионистскому образованию", – заявил Багери Кани на пресс-конференции в иранском посольстве в Бейруте.

Помимо переговоров с руководством Ливана – премьер-министром, спикером парламента и главой МИД – Багери Кани также встретился в Бейруте с генсеком "Хизбаллы" и представителями палестинских фракций, базирующихся в Ливане. Очевидно, что обсуждалась общая стратегия противостояния Израилю, а также соглашаться или нет ХАМАСу на сделку с Израилем. Эта же тема обсуждалась и в Дамаске.

Для Тегерана возможность влиять на ХАМАС – серьезный козырь в игре с Западом и в первую очередь с США. Вашингтон в свою очередь учитывает возможности Тегерана влиять на региональные группировки.

Неслучайно за последние полгода были организованы два раунда не прямых переговоров между представителями США и Ирана, темой которых была в том числе деэскалация на Ближнем Востоке. Последний раунд был совсем недавно. После этого появилась информация, что Вашингтон делает все возможное, чтобы не допустить принятия антииранской резолюции на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую лоббировали Франция, Германия и Великобритания. Но в конечном итоге США присоединились к европейским партнерам и впервые за полтора года МАГАТЭ принял жесткую резолюцию по Ирану. Из 35 стран 20 поддержали этот документ, 12 воздержались, два государства проголосовали против (Россия и Китай). Одна страна не голосовала.

Авторы документа потребовали от Ирана более активного сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе в рамках расследования случаев обнаружения частиц урана на двух незадекларированных иранских объектах. По их мнению, "многое в ядерной программе Ирана является беспрецедентным для государства, не имеющего программы создания ядерного оружия". В Тегеране обещали "дать серьезный и эффективный ответ". В прошлом в аналогичных случаях Иран резко наращивал развитие своей ядерной программы, но теперь может пойти другим, не столь прямым путем, ставя палки в колеса США в их попытках добиться прекращения огня сначала в секторе Газы, а затем в Ливане. В любом случае заставлять ХАМАС пойти на прекращение огня Иран не будет, скорее наоборот.

ХАМАС не сложит оружие?

Пока же Израиль все еще ожидает ответа ХАМАСа на свое предложение о прекращении огня и возвращении заложников до исхода шабата. Об этом сообщил в четверг телеканал Kan. Предполагается, что ответ будет положительным, но в нем появятся дополнительные условия – в первую очередь это требование к Израилю дать обязательство остановить войну в секторе Газы. Это заранее неприемлемо для израильского правительства, но предсказуемо.

Собственно это условие представители ХАМАСа уже не раз озвучивали. В частности, это, по информации американского издания The Wall Street Journal (WSJ), сообщил лидер движения в секторе Газы Яхья Синуар. "ХАМАС не сложит оружие и не подпишет предложение, которое требует это", – цитирует издание слова Синуара, озвученные через арабских посредников. Кроме того, в среду саудовский телеканал "Аш-Шарк" сообщил, что ХАМАС отверг израильское предложение после того, как понял, что оно принципиально отличается от предложений, озвученных президентом США Джо Байденом неделю назад, и не гарантирует постоянного прекращения огня.

Напомним, что 31 мая президент Байден неожиданно выступил с речью, в которой рассказал об израильском предложении ХАМАСу. В его устах это звучало как план по окончанию войны, причем очень похожий на то, что озвучивал еще в начале мая ХАМАС. Неслучайно первая реакция движения была положительной. В то же время, израильские СМИ процитировали слова премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу, сказанные на закрытом заседании Кнессета по иностранным делам и обороне: "Предложение, которое представил Байден, является неполным. Война будет остановлена для возвращения наших заложников, после чего мы проведем обсуждение (следующего этапа урегулирования – прим.ред.). Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности". Т.е. израильское правительство, как и раньше не собирается устанавливать временные рамки для военной операции в секторе Газы. В итоге откуда взялось "предложение Байдена" так до конца и неясно.

Полного и официального текста израильского предложения в открытом доступе так и не появилось, но судя по тому, что звучало в течение недели из уст Нетаниягу и представителей ХАМАСа, отличия между озвученным Байденом и предложенным Израилем действительно имеются. Если это вовсе не два разных документа.

Впрочем, в любом случае в израильском правительстве нет единства касательно сделки с ХАМАСом, а лидеры этого движения требуют от США пояснений о своем будущем. Байден видит сектор Газы без ХАМАСа, но как этого достичь в случае прекращении там боевых действий здесь и сейчас, не поясняет.

Несмотря на публикации WSJ и "Аш-Шарк", официальный представитель Катара МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил в четверг, что посредники пока не получали ответа от ХАМАСа на переданное ему предложение, документ все еще изучается. По словам аль-Ансари, Катар вместе с Египтом и США продолжают свою посредническую работу. Одновременно источники катарского издания "Аль-Араби аль-Джадид" в Египте сообщили, что, что в Каире ждут делегацию ХАМАСа в ближайшие дни и уже получили "положительные сигналы". Кроме того, Каир попытался заручиться поддержкой сделки о прекращении огня от всех ключевых палестинских сил помимо ХАМАСа. Египетскую столицу на этой неделе посетили представители "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" и ФАТХа.

Одновременно глава египетской разведки Аббас Камель вместе с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммадом бен Абд ар-Рахманом Аль Тани встретились с представителями политического руководства ХАМАСа в Дохе, чтобы обсудить сделку и "следующий день после войны. Источники "Аль-Араби аль-Джадид" утверждают, что ХАМАС требует от США письменных гарантий по реализации плана, озвученного Байденом.

Со своей стороны, посредники и другие международные игроки продолжают оказывать давление, как на ХАМАС, так и на Израиль с тем, чтобы принять "предложение Байдена". Об этом, в частности, говорится в совместном заявлении 17 стран во главе с США, чьи граждане находятся в руках ХАМАСа в секторе Газа. Кроме того, США представили в СБ ООН проект резолюции с аналогичным призывом. При этом если первоначальная версия документа включала только обращение к ХАМАСу, то теперь речь идет и требованиях к Израилю реализовать сделку. В предложенной резолюции также говорится, что США выступают против любых попыток вызвать демографические или географические изменения в секторе Газы и уменьшить его площадь. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан официально передал США свое неприятие такой резолюции, включая призыв к постоянному прекращению огня, сообщил Kan. Однако Вашингтону очень хочется увидеть хоть какие-то подвижки на пути прекращения войны в секторе Газы или хотя бы продемонстрировать, что он делает все для этого возможное.

Попытки помирить ФАТХ и ХАМАС продолжаются

Не отдыхают и другие международные игроки. Пекин намерен предпринять очередную попытку помирить ФАТХ и ХАМАС. Встреча делегаций двух палестинских фракций планируется в середине июня. Об этом сообщило на этой неделе агентство Reuters.

Напомним, что за последние несколько месяцев посредники организовали уже два раунда переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. И обе попытки – как в Москве, так и в Пекине – провалились. Но Китай не собирается сдаваться. Правда шансов на успех новой встречи нет – разногласия между ними слишком серьезные. И главная проблема в том, что ХАМАС заинтересован в сохранении за собой власти не только в секторе Газы, но и в укреплении на Западном берегу, где ситуацию контролирует ФАТХ (хотя и очень условно). Как отмечает Reuters со ссылкой на свои источники, ХАМАС осознает, что после окончания войны он не сможет стать частью палестинского правительства – этого никто не позволит. Против выступают не только Израиль, но также США и Евросоюз, а также некоторые арабские страны. Но это не значит, что ХАМАС откажется от своего участия в политической жизни, в том числе от продвижения своих фигур в палестинские органы власти, включая Организацию освобождения Палестины, где до сих пор не состоит. А дальше возникает вопрос – удержит ли при таком раскладе свое и без того шаткое влияние ФАТХ, который не пользуется популярностью у местного населения.

Поэтому ФАТХ, хоть и заявляет о необходимости единства палестинских рядов, в примирении с ХАМАСом не заинтересован. Но отказываться от переговоров не может, чтобы не оказаться крайней из сторон. ХАМАС более заинтересованная сторона, но это не значит, что он готов пойти на любые уступки. Так что миссия у желающих мирить эти две палестинские силы непростая. И от того, чем все закончится, во многом зависит "день после войны".