CNN: Катар угрожает изгнать ХАМАС из Дохи, если не будет сделки

Американский телеканал CNN передает: власти Катара пригрозили ХАМАСу, что лидеры этой террористической организации будут изгнаны из Дохи, если не будет принята сделка по освобождению заложников и прекращению войны в Газе.

Источник CNN отмечает, что власти Катара уже несколько месяцев предупреждают ХАМАС о возможном изгнании из Дохи, если не будет прогресса на переговорах, но теперь эта угроза стала реальной.

6 июня сайт саудовской газеты "Аш-Шарк" сообщил, что руководство ХАМАСа отвергло предложенную властями Израиля схему соглашения о прекращении огня и обмене пленными. В публикации говорилось, что сделка была отвергнута, так как ее содержание "принципиально отличалось" от того, что было заявлено президентом США Джо Байденом. "Аш-Шарк" ссылался на реакцию ХАМАСа, распространенную вечером 5 июня среди палестинских фракций. Согласно заявлению ХАМАСа, представленный вариант соглашения "не гарантирует постоянного прекращения огня; оккупационные силы останутся в Газе, и когда они заберут заложников, то возобновят войну на уничтожение против нашего народа".

Возможный переезд руководства ХАМАСа из Катара в другую страну обсуждался более месяца назад. Тогда Иордания и Турция дали понять, что не примут у себя лидеров ХАМАСа.