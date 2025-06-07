МИД Ирана прокомментировал новый иммиграционный указ Трампа

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд граждан из 12 стран, включая Иран.

"Решение запретить въезд граждан Ирана из-за их национальности и исповедуемой ими религии не только свидетельствует о глубокой враждебности американских политиков по отношению к иранцам и мусульманам, но и нарушает международное право", – говорится в заявлении иранского МИДа.

Накануне Трамп подписал указ о запрете на въезде в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ограничениям на въезд для граждан еще семи государств. Указ ступает в силу в ночь на 9 июня 2025 года, сообщает Белый дом.

Полный запрет вводится в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Ограничения на въезд будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.