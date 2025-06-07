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Ближний Восток

МИД Ирана прокомментировал новый иммиграционный указ Трампа

США
Иран
время публикации: 07 июня 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 08:36
МИД Ирана прокомментировал новый иммиграционный указ Трампа
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд граждан из 12 стран, включая Иран.

"Решение запретить въезд граждан Ирана из-за их национальности и исповедуемой ими религии не только свидетельствует о глубокой враждебности американских политиков по отношению к иранцам и мусульманам, но и нарушает международное право", – говорится в заявлении иранского МИДа.

Накануне Трамп подписал указ о запрете на въезде в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ограничениям на въезд для граждан еще семи государств. Указ ступает в силу в ночь на 9 июня 2025 года, сообщает Белый дом.

Полный запрет вводится в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Ограничения на въезд будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июня 2025

Указ Трампа: гражданам 12 стран запрещен въезд в США