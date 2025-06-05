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Мир

Указ Трампа: гражданам 12 стран запрещен въезд в США

США
Дональд Трамп
время публикации: 05 июня 2025 г., 05:20 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 05:26
Указ Трампа: гражданам 12 стран запрещен въезд в США
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезде в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ограничениям на въезд для граждан еще семи государств. Указ ступает в силу в ночь на 9 июня 2025 года, сообщает Белый дом.

Полный запрет вводится в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Ограничения на въезд будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

Выданные до вступления в силу этого указа визы продолжат действовать.

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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 марта 2025

New York Times: Трамп планирует запретить гражданам 11 стран посещать США