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Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана: никаких переговоров с США не будет

Дональд Трамп
Иран
время публикации: 07 марта 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 18:37

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ядерная программа Ирана "не может быть свернута".

В интервью AFP он добавил, что в рамках политики "максимального давления" президента Дональда Трампа, введенной им в отношении Исламской Республики во время его первого срока, никаких переговоров с США не будет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что направил письмо верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, призвав его к переговорам с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

"В четверг я отправил письмо верховному лидеру Ирана, чтобы начать переговоры, – сказал Трамп. – У Ирана не должно быть ядерного оружия".

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Ближний Восток
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Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с призывом начать переговоры