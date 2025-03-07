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Мир

Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с призывом начать переговоры

Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 07 марта 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 15:42
Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с призывом начать переговоры
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что направил письмо верховному лидеру Исламской республики аятолле Али Хаменеи, призвав его к переговорам с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

"В четверг я отправил письмо верховному лидеру Ирана, чтобы начать переговоры, – сказал Трамп. – У Ирана не должно быть ядерного оружия".

В начале марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

При этом президент подчеркнул, что политику в таких стратегических вопросах определяет "рахбар" Хаменеи.

Месяц назад, в начале февраля Али Хаменеи заявил, что не намерен обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном "недальновидно, неразумно и недостойно".

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