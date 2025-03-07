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Ближний Восток

Силы нового режима Сирии "зачищают" Латакию и Тартус от вооруженных сторонников Асада

Сирия
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:00
Силы нового режима Сирии "зачищают" Латакию и Тартус от вооруженных сторонников Асада
AP Photo/Leo Correa

Подразделения вооруженных сил, подчиняющихся временному правительству Сирии, входят в города Латакия и Тартус для борьбы с боевиками, которые поддерживают бывшего президента Башара Асада, передает сирийское агентство SANA.

Управление внутренней безопасности Сирии объявило о начале "масштабной операции по прочесыванию административных центров, близлежащих населенных пунктов и горных районов".

На этом фоне распространяются призывы к сторонникам Асада сложить оружие.

Напомним, что режим Башара Асада был свергнут 8 декабря 2024 года, когда Дамаск захватили силы "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецких вооруженных формирований. Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани (Ахмад аш-Шараа) объявил себя временным президентом Сирии и сформировал новое правительство.

Ближний Восток
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