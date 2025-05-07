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Ближний Восток

Reuters: ОАЭ инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем

время публикации: 07 мая 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 14:55
Reuters: ОАЭ инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем
Michael Giladi/Flash90

Объединенные Арабские Эмираты инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой собственные источники.

Три источника сообщили Reuters, что переговоры касаются вопросов безопасности, разведки и укрепления доверия между двумя странами.

На каком уровне и кем ведутся эти переговоры, неизвестно. Непонятно и то, как ОАЭ удалось усадить за стол переговоров представителей Сирии и Израиля после того, как ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев, после смены режима в Дамаске, атаковал сирийские военные объекты, и особенно после вмешательства Израиля на стороне друзов в конфликт с суннитами в Сирии.

Ближний Восток
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