Reuters: ОАЭ инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем

Объединенные Арабские Эмираты инициировали секретные переговоры между Сирией и Израилем, передает агентство Reuters со ссылкой собственные источники.

Три источника сообщили Reuters, что переговоры касаются вопросов безопасности, разведки и укрепления доверия между двумя странами.

На каком уровне и кем ведутся эти переговоры, неизвестно. Непонятно и то, как ОАЭ удалось усадить за стол переговоров представителей Сирии и Израиля после того, как ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев, после смены режима в Дамаске, атаковал сирийские военные объекты, и особенно после вмешательства Израиля на стороне друзов в конфликт с суннитами в Сирии.