Более 30 раненых сирийских друзов поступили на лечение в Израиль: дети, женщины и мужчины

По сообщению медицинского центра "Зив" в Цфате, с 30 апреля и по сегодняшний день в больницу на лечение были доставлены 32 сирийских друза, получивших ранения в ходе событий в Сирии. В Израиле лечение проходят женщины, дети и мужчины.

К настоящему моменту на лечении и под медицинским наблюдением находятся 19 из них, они госпитализированы в различных отделениях – ортопедии, нейрохирургии, педиатрии и в отделении патологии беременности.

Один из пострадавших, поступивший с осколочными ранениями конечностей, рассказал: "Я был уверен, что не выживу, долгие дни я ждал помощи с ранениями, без лекарств, без ухода. Когда я, наконец, попал в "Зив", мне дали воду, оказали помощь, разговаривали со мной, как с человеком. Спасибо персоналу, который лечит меня и заботится – вы спасаете жизни".