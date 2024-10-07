В Иране возобновлена работа аэропортов
время публикации: 07 октября 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 00:39
В Иране сняты ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом сообщил агентству IRNA представитель управления гражданской авиации Джафар Язерлу. По его словам, с 23:00 аэропорты вернулись к работе по обычному расписанию.
Работа аэропортов по всему Ирану была приостановлена с 21:00 (20:30 по времени Иерусалима). Управление гражданской авиации сообщало, что это решение вызвано оперативными соображениями.
При этом многие СМИ, в том числе телеканал "Аль-Джазира", связывали это с ожиданием ответного израильского удара.