В Иране возобновлена работа аэропортов

В Иране сняты ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом сообщил агентству IRNA представитель управления гражданской авиации Джафар Язерлу. По его словам, с 23:00 аэропорты вернулись к работе по обычному расписанию.

Работа аэропортов по всему Ирану была приостановлена с 21:00 (20:30 по времени Иерусалима). Управление гражданской авиации сообщало, что это решение вызвано оперативными соображениями.

При этом многие СМИ, в том числе телеканал "Аль-Джазира", связывали это с ожиданием ответного израильского удара.