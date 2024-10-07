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Ближний Восток

В Иране возобновлена работа аэропортов

время публикации: 07 октября 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 00:39
В Иране возобновлена работа аэропортов
AP Photo/Anmar Khalil

В Иране сняты ограничения на авиаперелеты, которые были введены до утра 7 октября. Об этом сообщил агентству IRNA представитель управления гражданской авиации Джафар Язерлу. По его словам, с 23:00 аэропорты вернулись к работе по обычному расписанию.

Работа аэропортов по всему Ирану была приостановлена с 21:00 (20:30 по времени Иерусалима). Управление гражданской авиации сообщало, что это решение вызвано оперативными соображениями.

При этом многие СМИ, в том числе телеканал "Аль-Джазира", связывали это с ожиданием ответного израильского удара.

Ближний Восток
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