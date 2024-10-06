В Иране в экстренном порядке прекращают работу аэропорты

Управление гражданской авиации Ирана сообщило о прекращении работы иранских аэропортов, начиная с 21:00 (20:30 по времени Иерусалима) 6 октября и до 6:00 7 октября. Согласно сообщению, решение вызвано оперативными соображениями.

Как отмечают многие СМИ, в том числе, телеканал "Аль-Джазира", в Иране ожидают ответного израильского удара после того, как 1 октября режим аятолл нанес ракетный удар по территории Израиля. Было задействовано около 200 ракет.

Иранские СМИ заявили о разрушении нескольких израильских авиабаз. Израильские власти признают, что был нанесен ущерб базам Тель-Ноф и Неватим, однако заявляют, что ни один из самолетов не пострадал и удар не повлиял на действия ВВС ЦАХАЛа.

5 октября, после исхода субботы, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль имеет полное право и обязанность ответить на ракетные обстрелы со стороны Ирана.

"Иран дважды выпускал по нашей территории сотни баллистических ракет. Ни одна страна в мире не стерпела бы таких ударов по своим городам и своим гражданам. Израиль тоже не будет терпеть", - сказал он.