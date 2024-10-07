Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

Король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз проходит медицинское обследование в связи с воспалением легких. Как сообщает агентство SPA, процедура была рекомендована королевскими врачами.

Монарху 88 лет, за последние месяцы это второе перенесенное им воспаление легких. Он страдает и от других многочисленных заболеваний. Обязанности главы государства выполняет его сын – наследный принц Мухаммад бин Салман.