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Ближний Восток

Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких

время публикации: 07 октября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 09:59
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

Король Саудовской Аравии Салман бин Абд аль-Азиз проходит медицинское обследование в связи с воспалением легких. Как сообщает агентство SPA, процедура была рекомендована королевскими врачами.

Монарху 88 лет, за последние месяцы это второе перенесенное им воспаление легких. Он страдает и от других многочисленных заболеваний. Обязанности главы государства выполняет его сын – наследный принц Мухаммад бин Салман.

Ближний Восток
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Король Саудовской Аравии пройдет медицинское обследование